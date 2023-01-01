За неделю в Пермском крае коронавирусом заболели более 400 человек Скончались два пациента Поделиться Твитнуть

За прошедшую неделю с 29 мая по 4 июня в Пермском крае выявлено 405 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. При этом выздоровели 483 пациента, 53 были госпитализированы, двое скончались. Об этом сообщает федеральный ресурс «Стопкоронавирус».

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о 372 новых заболевших за неделю, при этом в Перми зарегистрирован 171 случай (46%).

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

На территории Пермского края с начала пандемии выявлено 474 580 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.





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