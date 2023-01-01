Максим Артамонов Мэрия Перми предложила ввести в России обязательную регистрацию домашних животных Поделиться Твитнуть

В Перми чиновники предложили ввести обязательную регистрацию для домашних животных и установить определённые требования к их разведению. При этом работа по передаче уже отловленных бесхозяйных собак новым владельцам продолжится. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды и комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы по поправкам в ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Поправки призваны расширить полномочия российских регионов. Сейчас документ готовится ко второму чтению, прорабатываются поступившие предложения.

В совещании участвовали представители органов местного самоуправления страны. Чиновники из администрации Перми выступили с докладом, в котором рассказали о своём опыте обращения с животными без владельцев на территории города, и высказали свои предложения по поправкам в федеральный закон.

«Мы считаем важным ввести обязательную регистрацию для домашних животных, а также установить требования к их разведению. Кроме того, было высказано мнение о неэффективности подхода, предполагающего возврат животных без владельцев на прежнее место обитания, даже если они после отлова прошли стерилизацию и вакцинацию. По нашему мнению, такой подход не позволяет в полной мере обеспечить безопасность жителей города, — пояснил начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев.

Предложения по обязательной регистрации домашних животных и установлению контроля над их разведением поддержали представители многих регионов страны. Такие предложения продолжают поступать также и от общественников, сообщили в мэрии Перми.

По мнению участников совещания, обсуждаемый законопроект не отменяет существующую систему и не предполагает закрывать приюты для животных. Передача отловленных собак новым владельцам в регионах будет продолжена. Депутаты Госдумы пообещали учесть некоторые поправки при доработке законопроекта ко второму чтению, остальные поправки будут проработаны в дальнейшем в виде подготовки отдельных законопроектов.

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