Максим Артамонов Пассажир авиарейса Санкт-Петербург—Пермь заявил о взрывчатке в багаже Заведено дело о заведомо ложном сообщении о терроризме Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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Пассажир рейса авиакомпании «Победа» Санкт-Петербург—Пермь сообщил, что у него в сумке находится тротил. Инцидент произошёл в аэропорту Пулково. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

По данным издания, к пассажиру тут же подошли полицейские. Они досмотрели его ручную кладь и его самого, но ничего подозрительного нашли. В итоге самолёт улетел в Пермь без одного пассажира.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальная санкция по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

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