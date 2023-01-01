Максим Артамонов В Краснокамске прокуратура уличила чиновников краевого Фонда капремонта в служебном подлоге Чиновники приняли работы по ремонту дома на два месяца раньше фактического исполнения Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края провела проверку деятельности регионального Фонда капитального ремонта в Краснокамске. Как выяснилось, при приёмке одного из объектов организация подписала документы о выполнении работ раньше, чем они были выполнены фактически. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что сотрудники фонда внесли заведомо ложные сведения в акт приёмки выполненных работ по капремонту и вводу в эксплуатацию элементов многоквартирного дома по адресу: пр. Комсомольский, 7. В доме ремонтировалась кровля. Заказчик принял работы и подписал документы. Однако в действительности работы были завершены на два месяца позднее даты, указанной в акте.

В связи с этим прокуратура направила материалы прокурорской проверки в правоохранительные органы. По итогам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Ход расследования дела прокуратура взяла на контроль.

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