Максим Артамонов В Прикамье объявлен чрезвычайный класс пожарной опасности Ограничивается пребывание граждан в лесах Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

permkrai.ru

В Пермском крае сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости), и риск возникновения лесных пожаров в регионе сохраняется с 6 по 9 июня. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На территории двух муниципальных образований установлено ограничение пребывания граждан в лесах.

Ограничивается пребывание граждан в лесах, а также въезд в них транспорта за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования на территории Осинского лесничества (с 5 по 9 июня) и на территории Бисерского участкового лесничества Горнозаводского лесничества с 6 по 9 июня, пояснили в ведомстве.

Ранее на территории Пермского края был введен особый противопожарный режим. Запрещается разведение открытого огня в парках, на сельхозугодиях, сжигание горючих материалов и мусора, разведение костров в лесах вне оборудованных кострищ.

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