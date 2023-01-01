Максим Артамонов В ночь на 7 июня на один час полностью перекроют участок трассы М-7 «Волга» На дороге будут убирать металлическую конструкцию Поделиться Твитнуть

Фото: краевое министерство транспорта

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье», в ночь на 7 июня на один час, с 02:30 до 03:30, перекроют участок трассы М-7 «Волга» в районе кафе «Канары» и АЗС «Нефтехимпром».

Перекрытие связано с демонтажем металлической П-образной конструкции.

Объезд закрытого участка — по улице Ласьвинской, Кировского района Перми.

В краевом минтрансе всех водителей просят с пониманием отнестись к временному перекрытию и заранее спланировать маршрут.

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