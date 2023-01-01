Алёна Бронникова Трое жителей Прикамья осуждены за производство мефедрона Приговор суда вступил в силу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд признал виновными в производстве наркотических веществ троих жителей региона и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет с его отбыванием в колонии строгого режима. МВД Прикамья сообщает, что приговор вступил в силу.

«Организовали незаконное производство братья 1985 и 1993 годов рождения и их 31-летний знакомый из города Губаха. По оперативным данным, злоумышленники занимались производством мефедрона не менее полугода. Известно, что губахинец работал мастером на одном из предприятий химической промышленности Прикамья», — сообщает пресс-служба ведомства.

Нарколаборатория располагалась в частном доме в Лысьве. Незаконную деятельность сотрудники ФСБ Саратовской и Самарской областей, МВД по Пермскому краю и Росгвардии пресекли зимой 2022 года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было изъято около 1 кг наркотических веществ и почти 1,5 т химических веществ для синтеза.

Весной краевой суд признал виновными в производстве наркотиков в особо крупном размере пятерых жителей Прикамья. Злоумышленников задержали в 2019 году. Они организовали цех по производству запрещённых веществ в Култаево.





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