Пермский бизнесмен оштрафован на 2 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ Поделиться Твитнуть

В Пермском суде оглашён приговор индивидуальному предпринимателю, признанному виновным в даче взятки должностному лицу УФСБ России по Пермскому краю. Бизнесмен оштрафован на 2 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что виновный, пытаясь избежать привлечения к уголовной ответственности за ранее совершённое преступление, решил передать сотруднику Федеральной службы безопасности взятку в 200 тыс. руб. и был задержан с поличным 7 февраля 2023 года. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину.

По данным Properm.ru, речь идёт о бизнесмене Эльшаде Ризанове. Дав взятку, он хотел избежать наказания за нарушения, допущенные при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту «Жильё и городская среда».

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