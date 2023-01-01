Следователи проверяют сообщения об избиении детей в детском саду Перми Ситуацию взял на личный контроль руководитель СУ СКР по региону Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следователи СУ СКР по Пермскому краю проводят доследственную проверку по публикациям СМИ, сообщающим об истязании детей воспитателем одного из детских садов Перми.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ситуация находится на личном контроле руководителя СУ СКР по региону Дениса Головкина.

Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду №419 в Мотовилихе воспитатель якобы бьёт детей по лицу, оскорбляет и унижает, кричит, обращается грубо. Родители уже писали жалобы заведующей детским садом, но воспитатель продолжает работать.

Проверку проводит и городской департамент образования.

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