Алёна Бронникова Строительство новой детской поликлиники в Мотовилихе оценили в 428 млн рублей Учреждение построят на месте снесённых гаражей на ул. Шмидта к 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на строительство детской поликлиники в Мотовилихинском районе. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 2 июня.

Начальная цена государственного контракта составляет 428 млн руб. Финансирование проекта ведётся из краевого бюджета. Заявки на участие принимаются до 27 июня, победителя определят 30 июня.

Здание новой поликлиники появится по ул. Шмидта, з/у 56а, на земельном участке размером 9,6 тыс. кв. м. Учреждение будет четырёхэтажным: планируется построить три надземных и один подвальный этажи, его площадь составит почти 5,4 тыс. кв. м. Согласно проекту, разработанному ООО «ВерхнекамПроект», учреждение рассчитано на 350 посещений в смену.

Подрядчик должен будет приступить к работам 18 июля 2023 года и закончить их к 17 января 2025 года, или не позднее 550 дней с даты заключения контракта. Гарантийный срок устанавливается на пять лет. Строительство будет производиться собственными силами и средствами подрядной организации, но для выполнения отдельных работ допускается привлечение субподрядчиков, если это не противоречит законодательству.

В связи с планированием по строительству нового медицинского учреждения на муниципальной земле в 2017-2020 годах на этой территории производился демонтаж незаконно размещённых гаражей. В тот же период по ул. Шмидта, 56 был построен многоквартирный «Дом А» от компании «Орсо групп». Сейчас по адресу ул. Шмидта, 56б застройщик возводит ещё один жилой дом.





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