Максим Артамонов Краснокамское ООО «Кама» оштрафовали на 15,6 млн рублей за загрязнение реки Предприятие допустило выброс фенола в Воткинское водохранилище Поделиться Твитнуть

Фото: Википедия

Краснокамский городской суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры к ООО «Кама» о возмещении вреда, причинённого реке. Прокуратура установила, что предприятие допустило попадание в Каму фенола. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Пермская межрайонная природоохранная прокуратура и Росприроднадзор провели проверку, которая установила факт попадания неочищенных сточных вод непосредственно в реку. Проверка проводилась в связи с аварией на канализационном коллекторе предприятия в прошлом году.

Пробы воды показали наличие в сточной воде вещества, не предусмотренного к сбросу, — фенола. Его концентрация превышала нормативы. По расчетам КГБУ «Аналитический центр», Каме нанесён ущерб на 15 млн 649 тыс. 816 руб.

Предприятие не согласилось добровольно возместить ущерб, сославшись на проведённые «дорогостоящие мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки».

Однако природоохранный прокурор обратился в Краснокамский городской суд с иском о взыскании с ООО «Кама» в доход федерального бюджета 15,6 млн руб.

В итоге 26 мая этого года суд удовлетворил требования прокуратуры, и с ООО «Кама» взыскана вся заявленная сумма. При этом осталось без удовлетворения заявленное в судебном заседании ходатайство предприятия о зачёте затрат на строительство очистных сооружений в счёт возмещения вреда водному объекту.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Камский целлюлозно-бумажный комбинат (КЦБК, целлюлозно-бумажный комбинат «Кама») — предприятие целлюлозно-бумажной промышленности, действующее в Краснокамске с 1936 года. В советское время был награждён орденом Трудового Красного знамени и считался одним из крупнейших в отрасли.

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