В Перми отреставрировали историческое здание, где располагается Еврейский центр Ремонт контролировали судебные приставы Поделиться Твитнуть

фото: 2gis

В Перми завершились реставрационные работы на объекте культурного наследия — в историческом здании «Типография губернская земская» по адресу: ул. 25 Октября, 43. Сейчас там размещается Еврейский общинный центр, а при нём средняя общеобразовательная школа и частный детский сад. Об окончании ремонта сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю — работы проводились под контролем судебных приставов.

В ведомстве напомнили, что в 2021 году Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск госинспекции по охране объектов культурного наследия и обязал ООО «Верес» принять меры по реставрации исторического здания. Окончательно все работы должны были быть завершены в течение 31 месяца со дня вступления решения в законную силу.

Отмечается, что мер принудительного исполнения не потребовалось. ООО «Верес» отреставрировало здание в срок и в соответствии с историческими данными.

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