Филиал «ПМУ» презентовал годовой экологический отчет Поделиться Твитнуть

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» опубликовал отчет о деятельности в сфере защиты окружающей среды за 2022 год. Предприятие уже 18 лет работает без превышения нормативов воздействия на природу.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Одно из основных направлений ESG-стратегии «Уралхима» — охрана окружающей среды. Для обеспечения прозрачности в сфере воздействия предприятия на природу мы выпускаем ежегодный экологический отчет филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми. В нем мы стремимся доступно и наглядно показать системную работу по снижению негативного и увеличению полезного воздействия на окружающую среду.

Контроль ведется по четырем направлениям: атмосферный воздух, водопотребление и стоки, недропользование, образование и движение отходов. В 2022 году расходы и инвестиции филиала «ПМУ» в охрану окружающей среды составили 151,5 млн рублей. Большая часть суммы — это расходы на доочистку стоков. Все стоки предприятия: промышленные, хозяйственно-бытовые, ливневые — передаются на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору, а затем — в городские биологические очистные сооружения.

Собственная производственная лаборатория филиала «ПМУ» проводит исследование компонентного содержания выбросов веществ в атмосферу. В 2022 году превышений нормативов предельно допустимых выбросов на источниках предприятия не зафиксировано. Такая благополучная ситуация сохраняется с 2005 года. Филиал «ПМУ» ведет учет выделения парниковых газов. Часть их объема была реализована стороннему предприятию для использования в производстве химической продукции.

Отходы от производства продукции в филиале «ПМУ» не образуются. Предприятие уже много лет ведет раздельный сбор отходов, содержащих в своем составе полезные компоненты и подлежащих передаче на переработку.

Подробную информацию обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала «ПМУ» в 2022 году можно получить в экологическом отчете предприятия. Он был представлен 2 июня в рамках деловой программы экологического фестиваля «Природа города» и разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения. С электронным вариантом экологического отчета филиала «ПМУ» за 2022 год можно познакомиться по ссылке.





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