Максим Артамонов
В Пермском крае за неделю четыре человека погибли на дорогах
Различные травмы получили 74 человека
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За минувшую неделю, с 29 мая по 4 июня, на территории Пермского края зарегистрировано 301 ДТП. В авариях погибли четыре человека и 74 получили травмы. Из них 13 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Всего за неделю дорожная полиция зафиксировала 31 864 нарушения:
— 196 водителей управляли автомобилем или мотоциклом в состоянии опьянения;
— 240 человек ездили без водительского удостоверения;
— 168 водителей нарушили правила перевозки детей;
— 220 водителей оштрафованы за выезд на встречную полосу;
— 700 нарушений связаны с тонировкой автомобиля;
— 563 водителя не предоставили преимущество пешеходам;
— 88 нарушений ПДД допустили водители автобусов;
— 543 пешехода нарушили ПДД.
Сотрудники краевой Госавтоинспекции Пермского края призывают неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
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