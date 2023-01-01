В Прикамье в первом квартале освоено 47,7 млрд рублей инвестиций Средства из-за рубежа или иностранных банков не привлекались Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-марте 2023 года на развитие экономики и социальной сферы края было использовано 60,5 млрд руб. инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составило 97,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года. Организациями (без субъектов малого предпринимательства) за первый квартал освоено 47,7 млрд руб. инвестиций (95,8% к СППГ). Об этом сообщает Пермьстат.

Больше всего было инвестировано в обрабатывающие производства — 18,5 млрд руб. (38,7%) и добычу полезных ископаемых — 11,6 млрд руб. (24,3%).

При этом инвестиции в водоснабжение, строительство и деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений по сравнению с первым кварталом 2022 года выросли более чем в два раза. А вот инвестиции в финансовую и страховую деятельность снизились на 45,8%, а в деятельность гостиниц и предприятий общепита — на 72,2%.

Больше всего средств было вложено в машины и оборудование — 48,7%, а также в здания (кроме жилых) и сооружения — 34,4%. Инвестиции в жильё составили 5,2%.

Структура вложений в основной капитал по источникам финансирования выглядит так: собственные средства — 76,5%, привлечённые — 23,5%.

В числе последних самый большой процент бюджетных средств — 10,5% (в том числе на федеральный бюджет приходится 2,5%), кредиты банков составили 6,8% освоенных инвестиционных средств.

Инвестиции из-за рубежа или иностранных банков за отчётный период не привлекались.

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