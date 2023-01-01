Максим Артамонов В Пермском крае на четыре года колонии осудили закладчика наркотиков Его обвинили в 27 эпизодах Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

В Березниках вынесен приговор 18-летнему жителю Соликамска, который обвинялся в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершённый группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Его признали виновным в 27 эпизодах.

Как установил суд, в августе и сентябре 2022 года молодой человек, будучи на тот момент несовершеннолетним, через интернет получил от неустановленного лица координаты места закладки наркотиков для их последующего сбыта. Находясь на территории Березников, осуждённый оборудовал тайники с наркотическими средствами.

Полиция задержала молодого человека при попытке сбыта наркотиков.

Приговором суда виновному назначено четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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