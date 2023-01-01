Максим Артамонов В Пермском крае скончался экс-глава комитета по градостроительству Константин Резанов Причина смерти не сообщается Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Добрянского городского округа

В Добрянке 2 июня умер главный инженер Управления стрительства Пермской ГРЭС, бывший глава комитета по градостоительству Добрянки Константин Резанов. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице ВКонтакте, не уточнив причину смерти.

Константин Резанов родился в Свердловске. После окончания школы отправился в армию, а затем поступил в Пермский политехнический институт.

С 1979 года жил в Добрянке. По окончании вуза начал работать в тресте «Уралэнергострой». После — прошёл трудовой путь от мастера до руководителя СУ «Жилстрой», работал главным инженером Управления строительства Пермской ГРЭС. С 1997 по 2006 год возглавлял комитет по градостроительству администрации Добрянки. Имел звание «Почётный строитель Российской Федерации», в мае 2000 года получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

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