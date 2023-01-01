Олег Антонов В Пермском крае зафиксирована высокая младенческая смертность Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте наоборот снизился Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае показатель младенческой смертности в 2022 году составил 4,6 человек на 1000 родившихся живыми (оперативные данные) при плановом значении 4,1 человек на 1000 родившихся живыми (в 2021 году составил 4,04 человек на 1000 родившихся живыми). Об этом сообщается в годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение».

Резкий скачок младенческой смертности на территории края был зафиксирован в I квартале 2022 года. Тогда показатель вырос до 5,8 человек на 1000 родившихся живыми. Как считают врачи, это было связано, в первую очередь, с инфекционной заболеваемостью женщин в период беременности в конце 2021 — начале 2022 года, в том числе новой коронавирусной инфекцией. «Начиная со II квартала 2022 года, в результате согласованных действий медицинских организаций и специалистов Министерства, удалось добиться снижения показателя», — говорится в отчёте.

Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте в 2022 году составил 619,9 человек умерших на 100 000 населения соответствующего возраста. По сравнению с АППГ фактическое значение показателя уменьшилось на 6,8% (в 2021 году — 664,9 человек умерших на 100 000 населения соответствующего возраста).

Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении в 2022 году увеличился на 3,7% по сравнению с АППГ и составил 71,05 лет (в 2021 году — 68,52 лет).

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