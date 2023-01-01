На Пермь надвигается сильная гроза По территории края пройдут шквалы Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Перед холодным фронтом в западу от Перми формируются мощные грозовые облака, после 20 час. в краевом центре вероятны дождь и гроза. Об этом сообщают в ГИС-Центре ПГНИУ.

На северо-западе и востоке Пермского края ожидаются сильные ливни с крупным градом и шквалом до 25 м/с.

В университете также сообщили, что 4 июня прямо в районе метеостанции (это большая редкость) возле села Кын в Лысьвенском городском округе выпал крупный град диаметром 41 мм.

Ранее о сегодняшнем граде с куриное яйцо сообщили жители Берёзовского округа. Синоптики сразу отнесли это явление к разряду опасных.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.