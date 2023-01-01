Андрей Стрельцов «Амкар» занял итоговое третье место в своей группе Пермский клуб cыграл вничью с «Торпедо» из Миасса Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Заключительный матч чемпионата ФНЛ-2 «красно-чёрные» провели на своем поле против «Торпедо» из Миасса. Поединок завершился вничью 1-1. ​ Команды обменялись голами во втором тайме. ​ У пермяков отличился Александр Подбельцев.

Финиш сезона для «Амкара» не задался. Пермские футболисты не смогли победить в четвертой игре подряд и заняли итоговое 3 место в группе 4 А. О том, в какой группе будет играть «Амкар» в следующем сезоне, станет известно после итоговых результатов всех команд второй лиги.

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