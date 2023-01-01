Олег Антонов Дезинфекцию вентиляции спортзалов комплекса «Олимпия-Пермь» оценили 1,45 млн рублей Работы должны быть выполнены до марта 2024 года Поделиться Твитнуть

Валерий Чепкасов

ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» ищет подрядчика для проведения проверки эффективности работы, а также профилактической чистки и дезинфекции систем вентиляции спортивных залов во всём комплексе. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются только от субъектов малого и среднего предпринимательства до 6 июня. Начальная цена контракта — 1 млн 450 тыс. руб.

Подрядчику предстоит почистить и продезинфицировать 1,7 км вентиляционных труб.

Услуги должны быть оказаны не позднее 22 марта 2024 года.

Исполнителя объявят 7 июня.

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