В Перми пожарные вывели из горящего дома двух человек Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 4 июня около половину второго ночи поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Ласьвинская в Перми. К месту ЧП выехали 11 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Они обнаружили, что в общем коридоре на пятом этаже горит мусор.

Пожарные с помощью спасательных устройств вывели по лестнице из квартир пятого этажа двух человек. В итоге погибших и травмированных нет.

Площадь пожара составила 2 кв.м, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.





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