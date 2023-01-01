В Перми в десятках многоквартирных домов с 5 по 11 июня отключат воду Жителей просят сделать запасы воды заблаговременно Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ООО «Новогор-Прикамье», с 5 по 11 июня в Перми пройдут плановые отключения водоснабжения, в связи с этим жители десятков домов останутся без водоснабжения.

Так, 5 июня, с 10 до 20 часов отключение воды планируется в домах по улицам Ударника (№3, 4, 5, 7, 9, 11) и Красина (№38, 23).

6 июня с 10 до 18 часов без воды останутся дома по улицам Советская (№18, 20, 22, 20а, 25, 21); 25 Октября (№2, 8); Николая Островского (№72, 74), Максима Горького (№5, 9); а также Петропавловская (№19а) и Монастырская (№11б).

В четверг, 8 июня, с 9:30 до 19:00, отключения пройдут на улицах Бумажников (дома №11, 12, 14, 16, 18, 20а); Пинская (№1-22); Мозырьская (№2-22 (четные дома).

Также 8 июня с 10:00 и на сутки без воды останутся дома по ул. Пермская (№76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 59, 61, 61в, 63, 65, 67, 84, 82а) и Комсомольскому проспекту (№28а (правый ввод), 30).

В субботу, 10 июня, с 10:00 и на сутки отключат воду по адресам: ул. Героев Хасана, 89 (школа), 91а, 91, 95, 97а, 97; Серпуховская, 19, 34, 36, Нейвинская, 1, 1-я Нейвинская, 1, 2-я Нейвинская, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Жителей просят заранее сделать запасы воды.

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