Только 3% пермяков готовы ехать в отпуск в кредит Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Около 3% пермяков собираются брать или уже взяли кредит на летний отпуск. Об этом сообщает SuperJob.

Чаще других займы на отпуск в банках и прочих финансовых организациях берёт старшее поколение. Среди людей, которым более 45 лет, на заём решаются 5% опрошенных.

Однако большинство жителей Перми против отпуска в кредит — их 91%. «Кто берёт кредит на отпуск?! Нет денег — сиди дома», — комментируют люди.

Противников «отпускных» кредитов больше среди мужчин, чем среди женщин (95% и 87% соответственно). Те, кто планирует провести отпуск за границей, чаще других отказываются влезать в долги ради поездки (97%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.