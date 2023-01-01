Депутат Законодательного собрания Прикамья выиграл суд у главы Александровского округа Поделиться Твитнуть

Депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Кожанов выиграл в суде дело против главы Александровского округа Ольги Лавровой. Он доказал, что получил за работу краевом парламенте в 2022 году 13,8 тыс. руб., тогда как чиновница во всеулсышание в ходе обсуждения проекта бюджета муниципалитета в декабре прошлого года объявила о ежемесячной зарплате депутата в 213 тыс. руб. и опубликовала запись этого заявления в соцсетях.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», в суде истец представил бухгалтерскую справку о доходах, и суд удовлетворил требования депутата: чиновницу обязали удалить недостоверную информацию из видеозаписи и опубликовать официальное опровержение. У главы муниципалитета есть месяц для обжалования решения суда в вышестоящей инстанции.

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