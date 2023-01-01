Андрей Стрельцов «Звезда - 2005» одержала победу в Казани Пермский женский футбольный клуб продолжает оставаться в верху турнирной таблицы Поделиться Твитнуть

В рамках 12-го тура чемпионата женской футбольной Суперлиги «Звезда-2005» провела матч на выезде против казанского «Рубина». На 18-й минуте пермские футболистки открыли счёт после точного удара Елизаветы Сергейчик.

На протяжении почти всего поединка гостьи владели преимуществом. У них было ещё несколько моментов для взятия ворот, но мяч, забитый в первом тайме, остался единственным в матче. В итоге «Звезда-2005» победила со счётом 1:0.

Сейчас подопечные Елены Сусловой занимают четвёртое место в турнирной таблице.

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