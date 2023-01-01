Максим Артамонов В Пермском крае на трассе перевернулся фургон Авария произошла неподалёку от Добрянки, о пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Пермь с огоньком"

В Пермском крае на трассе возле отворота на Добрянку 3 июня произошло ДТП, в результате которого перевернулся фургон. Видео с места происшествия опубликовал telegram-канал «Пермь с огоньком».

На видеозаписи видно перевернувшийся на дороге фургон и отечественный автомобиль ВАЗ-2110, который также стал участником ДТП.

О том, есть ли пострадавшие, не уточняется. Официальных комментариев от ГИБДД пока не было.





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