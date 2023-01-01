Максим Артамонов В Перми проходит Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» До 4 июня фильмы можно посмотреть в кинотеатрах города Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Перми состоялась торжественная церемония открытия Первого всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Он проходит в столице Прикамья с 1 по 4 июня в кинозалах торгово-развлекательного центра iMall «Эспланада» и в пространстве перед ним — в 68-м квартале эспланады, который застроен фестивальным городком. В программу фестиваля вошли более 40 фильмов, мультфильмов и сериалов для детей и семейного просмотра. Участников и зрителей ждут конкурсная и внеконкурсная программы, «Сделано в Перми», питчинг новых проектов, встречи с известными актёрами и мастер-классы. Это мероприятие считается одним из флагманских событий программы празднования 300-летия Перми.

Участники торжественной церемонии первыми увидели полнометражную ленту известного пермяка — режиссёра Антона Богданова «Иван Семëнов: большой поход» (6+). Это продолжение приключений Ивана Семёнова, который на этот раз отправился с друзьями в путешествие по Прикамью. Фильм снят киностудией «Проспект мира» в Перми в 2022 году и выйдет в прокат только в октябре 2023 года.

В день официального открытия в зрительном зале собрались организаторы, члены жюри, участники фестиваля и чиновники. По зелёной ковровой дорожке частной филармонии «Триумф» прошли звёзды российского кино. В их числе — заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, Антон Богданов, Иван Добронравов, Елизавета Арзамасова, Никита Кологривый и их юные коллеги — Роман Погорелов, Костя Костин, Софья Грузенко, Данил Муравьёв-Изотов и др.

Фото: PR-агентство МАРТ

Идея провести уникальный для всей страны фестиваль детского, семейного кино и анимации родилась в 2022 году. Её предложил член оргкомитета по подготовке празднования юбилея Перми, медиаменеджер и продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. Власти поддержали эту идею.

В эти дни в Перми находятся много известных актёров, режиссёров и продюсеров. На фестиваль приехали и звёздные дети: Виталия Корниенко представляет фильм «Кукольник», Ева Смирнова — «Чебурашку», Карина Каграмян и Каринэ Мнацаканян — первые серии третьего сезона «Манюни», Роман Погорелов — фильм открытия «Иван Семёнов: школьный переполох».

«Медвежонок» — это кинофестиваль-биеннале. Он состоит из конкурсной программы, зрительских показов, образовательных мероприятий, а также питчинга и деловых встреч для профессионального сообщества. Фильмы-участники конкурсной программы оценивают сразу два жюри — взрослое и детское. В программе фестиваля более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Часть из них представлены на фестивале задолго до выхода в прокат. Билеты на них можно приобрести в кинотеатре «Синема5», кинотеатрах сети «Синемапарк», кинотеатре «Премьер» и на сайте «Медвежонка». Вся прибыль фестиваля будет перечислена благотворительному фонду «Берегиня».

Фото: PR-агентство МАРТ

Профессиональное жюри фестиваля выберет лучших в номинациях «Лучший режиссёр полнометражного/анимационного фильма», «Лучший оператор полнометражного фильма/художник анимационного фильма», «Лучший сценарий полнометражного/анимационного фильма». Детское жюри определит лучший фильм, лучший мультфильм, а также лучшего героя из фильма и мультфильма.

Зрители тоже выберут лучших в номинациях «Лучший фильм», «Лучший мультфильм», «Лучший фильм для подростков (12+)», а также «Лучший сериал». Кроме того, в программе «Медвежонка» запланирован приз «За вклад в развитие пермского кино» и «За первые шаги в киноискусстве».

Фото: PR-агентство МАРТ

В детское жюри вошли 10 пермских детей 9-17 лет:

— кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию Вероника Плешкова (16 лет);

— победитель и призёр соревнований по пожарно-прикладному спорту Владимир Гринёв (14 лет);

— фронтмен детской сборной команды КВН Пермского края «Дабл Трабл» Гавриил Имеров (17 лет);

— победитель российских и международных танцевальных, балетных конкурсов Полина Гордеева (13 лет);

— член сборной команды Пермского края по синхронному плаванию Алëна Иващенко (11 лет);

— чемпион суперфинала юниор лиги чемпионата КВН Прикамья 2020 года Евгения Шадрина (10 лет);

— подопечная благотворительного фонда «Берегиня», в 6 лет написавшая книгу «Машины сказки», Мария Дерюшева (9 лет);

— член РДДМ «Движение первых» и наставник «Орлят России» Пëтр Нохрин (12 лет);

— чемпион России по шахматам среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата Егор Соромотин (11 лет);

— школьник, сыгравший героя Алика в фильмах «Иван Семёнов: школьный переполох» и «Иван Семёнов: большой поход» Костя Костин (12 лет).

Взрослое жюри

Полнометражное кино:

— Антон Богданов — актёр театра и кино, режиссёр, продюсер, сценарист;

— Алексей Рязанцев — президент кинопрокатной компании «КарроПрокат»;

— Мария Шукшина — советская и российская актриса, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации;

— Иван Добронравов — актёр театра и кино, режиссёр, сценарист;

— Максим Ксензов — генеральный директор Фонда поддержки военно-патриотического кино.





Анимационное кино:

— Елизавета Арзамасова — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая;

— Глеб Калюжный — российский актёр и музыкант;

— Никита Кологривый — российский актёр, продюсер;

— Анна Банщикова — российская актриса театра и кино;

— Никита Тарасов — российский актёр театра и кино.





До 4 июня фильмы фестиваля можно посмотреть в кинотеатрах города. Программу и сеансы можно посмотреть на сайте «Медвежонка», там же можно купить билеты. Кроме того, для пермяков и гостей города всех возрастов в фестивальном городке на Эспланаде предусмотрена яркая культурно-развлекательная программа.





Что и как смотреть с детьми на фестивале «Медвежонок» — читайте в обзоре «Нового компаньона».





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