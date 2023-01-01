Максим Артамонов
В Перми проходит Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок»
До 4 июня фильмы можно посмотреть в кинотеатрах города
В Перми состоялась торжественная церемония открытия Первого всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Он проходит в столице Прикамья с 1 по 4 июня в кинозалах торгово-развлекательного центра iMall «Эспланада» и в пространстве перед ним — в 68-м квартале эспланады, который застроен фестивальным городком. В программу фестиваля вошли более 40 фильмов, мультфильмов и сериалов для детей и семейного просмотра. Участников и зрителей ждут конкурсная и внеконкурсная программы, «Сделано в Перми», питчинг новых проектов, встречи с известными актёрами и мастер-классы. Это мероприятие считается одним из флагманских событий программы празднования 300-летия Перми.
Участники торжественной церемонии первыми увидели полнометражную ленту известного пермяка — режиссёра Антона Богданова «Иван Семëнов: большой поход» (6+). Это продолжение приключений Ивана Семёнова, который на этот раз отправился с друзьями в путешествие по Прикамью. Фильм снят киностудией «Проспект мира» в Перми в 2022 году и выйдет в прокат только в октябре 2023 года.
В день официального открытия в зрительном зале собрались организаторы, члены жюри, участники фестиваля и чиновники. По зелёной ковровой дорожке частной филармонии «Триумф» прошли звёзды российского кино. В их числе — заслуженная артистка РФ Мария Шукшина, Антон Богданов, Иван Добронравов, Елизавета Арзамасова, Никита Кологривый и их юные коллеги — Роман Погорелов, Костя Костин, Софья Грузенко, Данил Муравьёв-Изотов и др.
Идея провести уникальный для всей страны фестиваль детского, семейного кино и анимации родилась в 2022 году. Её предложил член оргкомитета по подготовке празднования юбилея Перми, медиаменеджер и продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев. Власти поддержали эту идею.
В эти дни в Перми находятся много известных актёров, режиссёров и продюсеров. На фестиваль приехали и звёздные дети: Виталия Корниенко представляет фильм «Кукольник», Ева Смирнова — «Чебурашку», Карина Каграмян и Каринэ Мнацаканян — первые серии третьего сезона «Манюни», Роман Погорелов — фильм открытия «Иван Семёнов: школьный переполох».
«Медвежонок» — это кинофестиваль-биеннале. Он состоит из конкурсной программы, зрительских показов, образовательных мероприятий, а также питчинга и деловых встреч для профессионального сообщества. Фильмы-участники конкурсной программы оценивают сразу два жюри — взрослое и детское. В программе фестиваля более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей. Часть из них представлены на фестивале задолго до выхода в прокат. Билеты на них можно приобрести в кинотеатре «Синема5», кинотеатрах сети «Синемапарк», кинотеатре «Премьер» и на сайте «Медвежонка». Вся прибыль фестиваля будет перечислена благотворительному фонду «Берегиня».
Профессиональное жюри фестиваля выберет лучших в номинациях «Лучший режиссёр полнометражного/анимационного фильма», «Лучший оператор полнометражного фильма/художник анимационного фильма», «Лучший сценарий полнометражного/анимационного фильма». Детское жюри определит лучший фильм, лучший мультфильм, а также лучшего героя из фильма и мультфильма.
Зрители тоже выберут лучших в номинациях «Лучший фильм», «Лучший мультфильм», «Лучший фильм для подростков (12+)», а также «Лучший сериал». Кроме того, в программе «Медвежонка» запланирован приз «За вклад в развитие пермского кино» и «За первые шаги в киноискусстве».
В детское жюри вошли 10 пермских детей 9-17 лет:
Взрослое жюри
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