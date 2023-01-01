Максим Артамонов В Пермском крае 4 июня ожидается гроза и сильный ветер В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий Поделиться Твитнуть

Иван Петров

По данным Пермского ЦГМС, 4 июня на территории Пермского края может быть гроза, ночью и утром в отдельных районах установится туман, а при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отмечается, что в первой половине ночи 4 июня в регионе может пройти очень сильный дождь, ливень, в отдельных районах крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с.

В этот день в МЧС советуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций. Автомобилистам рекомендуют не парковаться рядом с такими объектами.

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