Максим Артамонов В Прикамье ищут трёх девочек-подростков Они ушли из дома в Лысьве и пропали 2 июня Поделиться Твитнуть

В Пермском крае волонтёры объявили о поисках трёх девочек-подростков: 14-летней Софьи Трифоновой, 15-летней Эльмиры Тухтамышевой и 16-летней Анастасии Гизатовой. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших людей» ВКонтакте.

Девочки 2 июня ушли из дома по ул. Тургенева в Лысьве, и с тех пор их никто не видел.



В день пропажи Софья была одета в тёмные спортивные штаны и футболку, сверху на ней была голубая джинсовка. Рост девочки — 156 см, волосы русые, среднее телосложение. Эльмира в день исчезновения была в серой кофте с длинным рукавом, розовой юбке и чёрных кедах на платформе. Рост девочки — 164 см, девочка плотного телосложения с тёмными волосами ниже плеч. Анастасия была одета в тёмную олимпийку с розовыми рукавами. На ногах — чёрные кроссовки. Пропавшая худощавого телосложения, ростом 146 см, со светло-русыми волосами в стрижке каре.

Всех, кому известно местонахождение девочек, волонтёры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС.

Кроме того, можно позвонить волонтёрам: 8-912-880-41-60 либо инфоргу: 8-992-233-14-28 (Оксана).

Также волонтёры просят жителей максимально распространить сообщения о пропаже.

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