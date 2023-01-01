Максим Артамонов В Прикамье введены ограничения на посещение лесов в нескольких лесничествах Запрет будет действовать со 2 по 5 июня Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов Пермского края

В Пермском крае с 2 до 5 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Лысьвенского, Кунгурского, Кишертского лесничеств, Бисерского участкового лесничества Горнозаводского лесничества. Это связано с установлением пятого класса пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.



На этих территориях временно ограничено посещение лесов. Исключение составляют только случаи сквозного проезда по дорогам общего пользования.

В ведомстве отмечают, что информацию о лесных пожарах можно сообщить круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 241-08-52 и 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.



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