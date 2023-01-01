Максим Артамонов В Прикамье на семилетнюю девочку упало дерево Ребёнок получил сотрясение мозга Поделиться Твитнуть

Фото: Ксения Шумкова / Из личного архивa

В п. Яйва Александровского округа возле местного ДК на семилетнюю девочку рухнуло дерево, когда она со старшим братом и друзьями стояла в очереди за сладкой ватой. Инцидент произошёл 1 июня, в День защиты детей, около 16:45 на ул. 6-й Пятилетки около дома №21. Об этом сообщает «Аиф-Прикамье».

Отмечается, что дерево упало после сильного порыва ветра. Девочку сильно стукнуло по правой стороне тела. Она упала и её прижало ветками. Другие дети успели отбежать, они не пострадали.

Семья пострадавшей от госпитализации отказалась. Маме девочки позвонили представители администрации посёлка, сообщив, что ответственность за содержание деревьев в месте, где произошло происшествие, несёт собственник здания и ТСЖ.

Женщина намерена обратиться в суд.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.