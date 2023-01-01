Максим Артамонов В Артёмовске погиб военнослужащий из Пермского края Степан Вахрин Его убили 9 мая Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик "ЧП/ДТП Пермь" ВКонтакте

В ходе российской спецоперации на Украине 9 мая погиб уроженец с. Карагай Пермского края Степан Вахрин. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в окружной администрации.



«Он ушёл добровольцем в зону спецоперации, служил в составе ЧВК «Вагнер», — говорится в информации. — Приносим соболезнования родным и близким Степана. Скорбим вместе с вами...»

Отпевание и похороны Степана Вахрина пройдут завтра, 3 июня. Траурные мероприятия начнутся в 12.00.

Как уточняет «Аиф-Прикамье», военнослужащему было 36 лет, он погиб в Артёмовске (Бахмуте), у него остались двое детей.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погибли два бойца ЧВК «Вагнер», проживавших в Осинском округе Пермского края, Сергей Карташов и Дмитрий Боков.





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