Алёна Бронникова

Пермскую строительную компанию оштрафовали за нежелание убрать из названия «рос»

Сумма штрафа составила 50 тысяч рублей

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деньги

  fincan.ru

Налоговая служба Пермского края обязала строительную компанию Перми изменить наименование в связи с нарушением российского законодательства. Руководство фирмы в положенный срок не исполнило предписание, и судебные приставы взыскали штраф 50 тыс. руб.

«Согласно действующему законодательству, юридические лица могут использовать в своём фирменном названии производные от слов «Россия» или «Российская Федерация» только при получении соответствующего разрешения в порядке, установленном Правительством РФ. Если такого права у предпринимателя нет, то орган, осуществляющий госрегистрацию компаний, может через суд обязать предпринимателя изменить существующее название», — сообщает пресс-служба краевого ГУ ФССП.

В ходе одной из проверок юридических лиц сотрудники краевой налоговой службы выявили организацию ООО «РОСМАШ». Её учредителей потребовали привести название в соответствие с государственными нормами, но реакции на предупреждение не последовало, и ведомство вынуждено было обратиться в суд.

По итогам рассмотрения дела суд постановил обновить сведения в ЕГРЮЛ и представить выписку из информационного ресурса в течение пяти месяцев с момента вступления решения в законную силу. По истечении срока добровольного исполнения обязательства документ не был получен. Служба судебных приставов взыскала с нарушителя штраф в виде исполнительского сбора на сумму 50 тыс. руб. и предупредила об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Согласно информации сайта checko.ru, организация изменила название 27 апреля 2023 года на «РЕСТАРТ». Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, имеет три лицензии, в том числе на деятельность по сохранению объектов культурного наследия. Зарегистрирована в декабре 2005 года. За это время 71 раз выступала ответчиком в судебных разбирательствах. На сегодняшний день в отношении ООО открыто шесть исполнительных производств на сумму 337,6 тыс. руб.

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