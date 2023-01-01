«Уралкалий» и «Уралхим» — участники конференции «ЦИПР-2023» Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» стали участниками конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР-2023). Мероприятие проходит с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде.

В конференции приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководители отраслевых министерств и лидеры российского рынка информационных технологий.

В рамках конференции спикеры компаний приняли участие в профильных сессиях, дискуссиях и круглых столах, рассказали о цифровых разработках и сервисах «Уралкалия» и «Уралхима», поделились своим опытом реализации проекта по аналитике данных и цифровой трансформации. Отдельное внимание было уделено использованию технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве на примере ООО «Диджитал Агро».

Валерий Фокин, директор по информационным технологиям ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим»:

— Эффективность современной компании, высокая скорость и точность принятия решений возможны только при условии полной цифровизации существующих процессов и наличия мощных инструментов работы с данными. Для этого мы активно строим свою базовую технологическую платформу, а над ней — платформу данных и глубокой аналитики. Параллельно идет формирование инновационной корпоративной культуры. Цифровая трансформация делает «Уралкалий» и «Уралхим» современными и эффективными.

В рамках деловой программы «ЦИПР-2023» бизнес-сообщество, лидеры цифровой трансформации, руководители органов государственной власти, а также игроки рынка обсуждают современные условия развития цифровых технологий, формирование спроса и предложения на российские решения и продукты, антикризисные меры поддержки для трансформации ключевых отраслей экономики, устойчивость экономического и общественного развития.

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