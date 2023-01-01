В Нижнем Новгороде проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России» В ней принимает участие делегация из Пермского края Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

В Нижнем Новгороде председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии «Цифровая индустрия промышленной России». В рабочей поездке его сопровождали заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ — министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и другие официальные лица.

Перед началом мероприятия гости ознакомились с лучшими российскими технологиями и разработками, представленными на выставочных стендах.

В ходе сессии участники обсудили реализацию решений, принятых по итогам пленарного заседания ЦИПР-2022, и затронули различные аспекты импортозамещения программного обеспечения, информационной безопасности, цифровизации промышленности, госсектора, науки и образования, транспорта, туризма, ЖКХ и строительства, сферы подготовки кадров для сектора ИТ.

Выступая на пленарном заседании, Михаил Мишустин отметил, что «сегодня время уникальных возможностей и больших свершений».



«Я призываю всех действовать активнее, внедрять результаты отечественных исследований и разработок. Пассивность сейчас, как никогда, губительна, и требуются смелые неординарные инициативы, которые помогут в самые кратчайшие сроки достигнуть нашей стране высокого уровня цифровой зрелости. При этом крайне важно находиться на шаг впереди по всем ключевым направлениям индустриального развития, стараться не догонять, а задавать свои стандарты для технологии товаров, сервисов, определяя новое качество жизни людей. Это, конечная цель, на которую мы должны вместе с вами ориентироваться», — заявил Мишустин.

По мнению Игоря Комарова, «ЦИПР — это не только площадка для обмена мнениями, но и для разработки практических решений, которые начинают внедряться в жизнь. Глава государства обозначил цифровую трансформацию в числе пяти национальных целей развития нашей страны до 2030 года. В условиях беспрецедентного санкционного давления достижение данной цели особенно важно: это будет одновременно способствовать повышению эффективности работы предприятий и достижению технологической независимости России в целом. Предприятия в регионах нашего округа в разной степени внедряют у себя новые цифровые технологии для импортозамещения, автоматизации и роботизации процессов. Безусловно, этот вектор развития будет продолжен уже с учётом новых задач, обозначенных здесь, на ЦИПРе, руководством страны».

В этот же день делегация посетила Горьковский автомобильный завод — это лидер российского рынка коммерческого транспорта, ведущий центр локализации и импортозамещения в отрасли. На производственных площадках ГАЗа используется свыше 580 роботов.

Вниманию гостей были представлены новые проекты предприятия по цифровизации промышленных процессов, системы управления парком автомобильной техники, производственные линии сборки и сварки, продукция предприятия и новые разработки.

Во всероссийской конференции также принимает участие делегация Пермского края, которую возглавил министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских. Он выступил на сессии «Люди как центр новой экономики» с докладом об образовательных трендах в условиях импортозамещения.

На форуме были подписано соглашение о сотрудничестве в сфере пассажирских перевозок, направленное на создание государственной информационной системы «Российский транспорт». Его подписали Минтранс России, Пермский край, Республика Мордовия, Калужская, Ульяновская и Ярославская области, ФГБУ «СИЦ Минтранса России», ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии», ООО «РЖД-ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ДАТАПАКС» и Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика».

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