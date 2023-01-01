Афиша. Избранное 

Рузанна Баталинакорреспондент
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Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 2 по 9 июня
2 июня в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка к 90-летию архитектора Менделя Футлика (16+). Издания повествуют о годах его учёбы в Уральском политехническом институте в Свердловске, рассказывают о проектах, по которым построены ДК фабрики Гознак, ДК им. Гагарина, о первом индивидуальном проекте – здании краевой библиотеки им. М. Горького в 1966 году.
2 июня в 11:00 в
Пермском доме народного творчества «Губерния» стартует летняя программа для детей «Лето в Губернии» (6+). Первых
гостей ждёт космическая игровая программа «Путешествие на Байконур» (6+).
2 июня с 12:00 до 14:30
на площади перед ДК им. Солдатова
пройдёт Праздник детских улыбок, посвящённый Международному дню защиты детей
(0+). Гостей ждут «Шоу сладостей», музыкальная программа, флешмоб «Хоровод
Пермь-300», творческие мастерские и многое другое.
2 июня в 15:00 в ДК им.
Солдатова состоится церемония закрытии XV фестиваля искусств
имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» (6+).
2 июня в 19:00 в
Театре-Театре состоится концерт к
юбилею Альберта Макарова «Жил-был я» (12+).
2 июня в 19:00 в музее
современного искусства PERMM откроется
выставка, исследующая тему исторической памяти. В Перми будет показан
московский проект «Особый
лагерь» (6+), посвящённый музеефикации рудника «Днепровский» в Магаданской
области и созданию на его месте Парка Памяти. В этот же день в Москве откроется
выставка музея PERMM «Система ограждений» о лагере для политических заключённых
«Пермь-36», представляющая собой лабиринт из камерных пространств, в которых
размещена графика пермской художницы Анны Андржиевской. Проект «Особый лагерь»
в Перми представят директор PERMM Наиля Аллахвердиева и старший научный
сотрудник Музея истории ГУЛАГа, исследователь массовых репрессий Илья Удовенко.
После открытия, в 20:00, Илья Удовенко прочитает лекцию «Лагерная культура в
СССР и природа политического террора в Советской России» (6+).
2 и 3 июня с 11:00 до
19:00 на Городской эспланаде
пройдёт экофест «Природа
города» (0+). Зрителей ждут мастер-классы, просветительские площадки,
передвижная экологическая лаборатория, «Мастерская ресайклинга», научные шоу и
многое другое.
2 и 3 июня в Краснокамске, в Культурно-досуговом центре и
Краснокамском городском парке культуры и отдыха пройдёт фестиваль «Умная игрушка» (0+).
Двухдневный фестиваль пройдёт и ещё на нескольких площадках, включая Краснокамскую
фабрику деревянной игрушки и Детский музей игрушки в Техническом городке.
Запланированы научно-практическая конференция, мастер-классы, конкурс-выставка
авторской игрушки и театрализованные представления кукольных театров.
2, 3 и 4 июня в Перми проходит Первый Всероссийский фестиваль
детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (0+),
который уже окрестили «Детским «Кинотавром». В программу вошло более 40
фильмов, мультфильмов и сериалов для детей и семейного просмотра. Участников и
зрителей ждут конкурсная и внеконкурсная программы, «Сделано в Перми», питчинг
новых проектов, встречи с известными актёрами и мастер-классы.
3 июня в Добрянке на
площади у Дворца культуры и спорта
пройдёт Фестиваль сладостей в столице доброты (0+). Главными героями праздника
станут ожившие арт-объекты — Добрячки. Гостей научат печь добрянские вафли,
расписывать «пряник-добряник», готовить парёнки. Главным событием фестиваля
станет конкурс кондитеров.
3 июня с 12:00 в
Соликамском ботаническом саду
пройдёт театральный фестиваль «Кругосветное
путешествие Петрушки» (0+). В 12:00 Детская театральная студия «Оскар» из
Чердыни покажет спектакль «Волшебный барабан». В 14:00 на «Берегу путешествий»
зрители увидят три кукольных спектакля по мотивам народных сказок: «Три
поросёнка», «Айога», «Как медведь хвост потерял», поставленные творческими
силами работников соликамских библиотек № 3, 6, 7.
4 июня с 09:00 до 16:00
в Перми пройдёт полумарафон
Забег.РФ (6+).
4 июня с 11:00 до 17:30
в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут троицкие гуляния (0+). Гости музея разучат троицкие песни, будут
водить круги и украшать берёзку, делать кукол из берёзовых веток, играть в
пермские молодёжные и детские игры. Девушки смогут поучаствовать в старинном
обряде кумления, женщины завьют венки на берёзах, а затем погадают на них,
мужчины и мальчики померяются силой.
5 июня в Пермской
краевой библиотеке им. Горького откроется
выставка «Библиотека Пермской мужской гимназии» (6+). Отдел редких книг покажет
издание «Георги, Иван Иванович. Описание всех, обитающих в Российском
государстве народов и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ,
вероисповеданий и прочих достопамятностей» (1799 год). В книге содержатся яркие
рукописные изображения национальных костюмов малых народов Российской империи.
Среди уникальных книг – «О управлении государственных доходов Французского
королевства», финансовый отчёт, написанный министром финансов Франции Жаком
Неккером в 1781 году. Это один из первых капитальных трудов, посвящённых
подробному описанию финансовой системы.
5 июня в 19:00 в
частной филармонии «Триумф» состоится танцевально-музыкальный спектакль «Жизнь с Пикассо» (12+). Исполнители:
танцовщица фламенко Алёна Трунова, танцовщик, хореограф, артист театра «Балет
Евгения Панфилова» Владимир Кирьянов и солист оркестра Пермского театра оперы и
балета Алексей Сучков (фортепиано).
До 6 июня в Доме
Смышляева работает выставка
живописи «Соло на мольберте» (6+), посвящённая 90-летию архитектора Менделя
Футлика.
6 июня в 17:00 в
Восточном саду Ботсада ПГНИУ
пройдёт чайная церемония и «Вавилонский
микрофон» (16+). В этом году «Вавилонский микрофон» от Научной библиотеки
ПГНИУ будет посвящён поэзии Китая.
6 июня в 19:00 в ДК
им. Солдатова состоится открытие XIV
фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» (6+). Фестиваль откроется симфоническим
концертом, посвящённым 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова (6+). В концерте принимают
участие Национальный филармонический оркестр России под управлением народного
артиста СССР Владимира Спивакова, Академический большой хор «Мастера хорового
пения» радио «Орфей» и заслуженная артистка России Екатерина Мечетина
(фортепиано). В программе – сочинения Сергея Рахманинова и его учителя,
композитора Сергея Танеева. В Органном концертном зале пройдёт прямая трансляция
концерта (6+).
7 июня в 19:00 в ДК
им. Солдатова второй вечер фестиваля
«Владимир Спиваков приглашает...» (6+) будет посвящён знаменитым композиторам
разных эпох. Произведения Веберна, Шнитке и Моцарта прозвучат в исполнении
Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира
Спивакова. Сольную партию в фортепианном концерте исполнит лауреат
международных конкурсов Тимофей Владимиров. В концерте также принимают участие
Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» и солисты
ведущих музыкальных театров Москвы – Анна Аглатова (сопрано), Полина Шамаева
(меццо-сопрано), Ярослав Абаимов (тенор), Родион Паульс (бас).
С 8 июня в галерее
частных коллекций «Уникум» работает
выставка «Диалоги, или Ну, чем мы не пара?» (0+). На выставке представлены
портреты, натюрморты, пейзажи прикамских и «понаехавших» художников:
Константина Богаевского, Глеба Вяткина, Михаила Ромадина и др.
8 июня в 15:00 в ДК им.
Кирова в рамках Фестиваля Пермского
искусства пройдёт концерт, посвящённый Дню социального работника. Исполнители –
ансамбль «Воскресение», камерный оркестр «Орфей», Мария Савостина и музыканты объединения
«ПермьКонцерт».
8 июня в 19:00 в ДК им.
Солдатова в рамках XIV фестиваля
«Владимир Спиваков приглашает...» (6+) пройдёт вечер признанных шедевров
русских классиков. Под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко прозвучат Первый
концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и программная симфония «Манфред»
Чайковского. Солист – заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано).
8 и 9 июня в
Театре-Театре пройдёт открытая
репетиция музыкально-пластического спектакля «Сердце Пармы» (16+) по
одноимённому роману Алексея Иванова. Премьера спектакля состоится 10 и 11 июня
в рамках федеральной юбилейной программы «300 лет Перми».
9 июня с 15:00 до 21:00
на Городской эспланаде стартует XV
Ежегодный Всероссийский фестиваль уличной культуры «Все стили в силе» (12+). В программе –
танцевальные мастер-классы, соревнования артистов, вечеринки и многое другое.
9 июня в 19:00 в ДК им.
Солдатова в рамках XIV фестиваля
«Владимир Спиваков приглашает...» (6+) зрителей ждёт романтическая программа из
симфонических шедевров Чайковского и Рахманинова. Сольную партию в концерте
исполнит лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано).
До 30 июня в Перми проходит фестиваль-игра «Горки» (0+). Главные
пермские музеи предлагают своим гостям игровые форматы. Как и в предыдущие
годы, дети смогут изучить сокровища Перми, пройдя с путеводителем по
увлекательным маршрутам. Занятия в музеях, прогулки по улицам и творческие
встречи будут посвящены семейным историям пермяков.
До 10 сентября на
набережной Камы проходит фестиваль «Выходные на набережной» (0+).
Каждый уикенд пермяков ждут мастер-классы, игровые площадки, выступления
артистов, интерактивные танцевальные площадки, цикл открытых мероприятий для
популяризации здорового образа жизни и многое другое.
Ежедневно в Перми в рамках празднования 300-летия города
проводятся экскурсии (12+) по
историческим местам, памятникам архитектуры Перми, объектам культурного
наследия, природным локациям.
Ежедневно на сайте https://charitywomansface.ru/ работает
виртуальная выставка «Женское лицо» (16+), которая называет имена новых героинь
масштабного проекта о женщинах в пермской благотворительности. Героинями стали
зоозащитница, руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море, больничный
клоун фонда помощи тяжелобольным детям «Берегиня» Нина Урюкова, волонтёр
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ксения Климова, руководитель
некоммерческой организации «Территория семьи» Анна Зуева, волонтёр дневного
центра для людей в беде «Территория передышки» Наталия Люкина. Фотограф –
Евгения Гильденбрант. Идея проекта «Женское лицо» принадлежит пермскому
документалисту, режиссёру и продюсеру Ольге Аверкиевой. Проект призван
поддержать женщин, которые связали свою жизнь с благотворительностью, а также
популяризировать формы помощи, которые сейчас есть в Перми. Премьера
одноимённого фильма «Женское лицо»
(16+) состоится 11 июня в 19:00 в частной филармонии «Триумф».
Ежедневно в Саду им.
250-летия Перми (Сад камней)
работает уличная выставка «Пермь ХХ век: от провинциального города к
мегаполису» (0+). Экспозиция рассказывает о том, какой путь прошёл город с 1929 по 1979 год, чтобы превратиться из небольшого деревянного городка с населением меньше 100 тыс. жителей в крупный промышленный центр страны. На
каждом стенде с одной стороны представлен образ небольшого провинциального
городка, с другой − образ нового города – индустриального гиганта. В основе
выставки лежат фотодокументы, хранящиеся в ПермГАСПИ и полученные из личных
фондов фотокорреспондентов.
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