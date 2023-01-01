Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 2 по 9 июня Поделиться Твитнуть

2 июня в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка к 90-летию архитектора Менделя Футлика (16+). Издания повествуют о годах его учёбы в Уральском политехническом институте в Свердловске, рассказывают о проектах, по которым построены ДК фабрики Гознак, ДК им. Гагарина, о первом индивидуальном проекте – здании краевой библиотеки им. М. Горького в 1966 году.

2 июня в 11:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» стартует летняя программа для детей «Лето в Губернии» (6+). Первых гостей ждёт космическая игровая программа «Путешествие на Байконур» (6+).

Дом народного творчества «Губерния»

2 июня с 12:00 до 14:30 на площади перед ДК им. Солдатова пройдёт Праздник детских улыбок, посвящённый Международному дню защиты детей (0+). Гостей ждут «Шоу сладостей», музыкальная программа, флешмоб «Хоровод Пермь-300», творческие мастерские и многое другое.

2 июня в 15:00 в ДК им. Солдатова состоится церемония закрытии XV фестиваля искусств имени Д.Б. Кабалевского «Наш Пермский край» (6+).

2 июня в 19:00 в Театре-Театре состоится концерт к юбилею Альберта Макарова «Жил-был я» (12+).

2 июня в 19:00 в музее современного искусства PERMM откроется выставка, исследующая тему исторической памяти. В Перми будет показан московский проект «Особый лагерь» (6+), посвящённый музеефикации рудника «Днепровский» в Магаданской области и созданию на его месте Парка Памяти. В этот же день в Москве откроется выставка музея PERMM «Система ограждений» о лагере для политических заключённых «Пермь-36», представляющая собой лабиринт из камерных пространств, в которых размещена графика пермской художницы Анны Андржиевской. Проект «Особый лагерь» в Перми представят директор PERMM Наиля Аллахвердиева и старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа, исследователь массовых репрессий Илья Удовенко. После открытия, в 20:00, Илья Удовенко прочитает лекцию «Лагерная культура в СССР и природа политического террора в Советской России» (6+).

2 и 3 июня с 11:00 до 19:00 на Городской эспланаде пройдёт экофест «Природа города» (0+). Зрителей ждут мастер-классы, просветительские площадки, передвижная экологическая лаборатория, «Мастерская ресайклинга», научные шоу и многое другое.

2 и 3 июня в Краснокамске, в Культурно-досуговом центре и Краснокамском городском парке культуры и отдыха пройдёт фестиваль «Умная игрушка» (0+). Двухдневный фестиваль пройдёт и ещё на нескольких площадках, включая Краснокамскую фабрику деревянной игрушки и Детский музей игрушки в Техническом городке. Запланированы научно-практическая конференция, мастер-классы, конкурс-выставка авторской игрушки и театрализованные представления кукольных театров.

2, 3 и 4 июня в Перми проходит Первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (0+), который уже окрестили «Детским «Кинотавром». В программу вошло более 40 фильмов, мультфильмов и сериалов для детей и семейного просмотра. Участников и зрителей ждут конкурсная и внеконкурсная программы, «Сделано в Перми», питчинг новых проектов, встречи с известными актёрами и мастер-классы.

фото: организаторы фестиваля "Медвежонок"

3 июня в Добрянке на площади у Дворца культуры и спорта пройдёт Фестиваль сладостей в столице доброты (0+). Главными героями праздника станут ожившие арт-объекты — Добрячки. Гостей научат печь добрянские вафли, расписывать «пряник-добряник», готовить парёнки. Главным событием фестиваля станет конкурс кондитеров.

3 июня с 12:00 в Соликамском ботаническом саду пройдёт театральный фестиваль «Кругосветное путешествие Петрушки» (0+). В 12:00 Детская театральная студия «Оскар» из Чердыни покажет спектакль «Волшебный барабан». В 14:00 на «Берегу путешествий» зрители увидят три кукольных спектакля по мотивам народных сказок: «Три поросёнка», «Айога», «Как медведь хвост потерял», поставленные творческими силами работников соликамских библиотек № 3, 6, 7.

4 июня с 09:00 до 16:00 в Перми пройдёт полумарафон Забег.РФ (6+).

4 июня с 11:00 до 17:30 в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдут троицкие гуляния (0+). Гости музея разучат троицкие песни, будут водить круги и украшать берёзку, делать кукол из берёзовых веток, играть в пермские молодёжные и детские игры. Девушки смогут поучаствовать в старинном обряде кумления, женщины завьют венки на берёзах, а затем погадают на них, мужчины и мальчики померяются силой.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

5 июня в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «Библиотека Пермской мужской гимназии» (6+). Отдел редких книг покажет издание «Георги, Иван Иванович. Описание всех, обитающих в Российском государстве народов и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, вероисповеданий и прочих достопамятностей» (1799 год). В книге содержатся яркие рукописные изображения национальных костюмов малых народов Российской империи. Среди уникальных книг – «О управлении государственных доходов Французского королевства», финансовый отчёт, написанный министром финансов Франции Жаком Неккером в 1781 году. Это один из первых капитальных трудов, посвящённых подробному описанию финансовой системы.

5 июня в 19:00 в частной филармонии «Триумф» состоится танцевально-музыкальный спектакль «Жизнь с Пикассо» (12+). Исполнители: танцовщица фламенко Алёна Трунова, танцовщик, хореограф, артист театра «Балет Евгения Панфилова» Владимир Кирьянов и солист оркестра Пермского театра оперы и балета Алексей Сучков (фортепиано).

До 6 июня в Доме Смышляева работает выставка живописи «Соло на мольберте» (6+), посвящённая 90-летию архитектора Менделя Футлика.

6 июня в 17:00 в Восточном саду Ботсада ПГНИУ пройдёт чайная церемония и «Вавилонский микрофон» (16+). В этом году «Вавилонский микрофон» от Научной библиотеки ПГНИУ будет посвящён поэзии Китая.

ПГНИУ

6 июня в 19:00 в ДК им. Солдатова состоится открытие XIV фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» (6+). Фестиваль откроется симфоническим концертом, посвящённым 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова (6+). В концерте принимают участие Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова, Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» и заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано). В программе – сочинения Сергея Рахманинова и его учителя, композитора Сергея Танеева. В Органном концертном зале пройдёт прямая трансляция концерта (6+).

7 июня в 19:00 в ДК им. Солдатова второй вечер фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» (6+) будет посвящён знаменитым композиторам разных эпох. Произведения Веберна, Шнитке и Моцарта прозвучат в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Сольную партию в фортепианном концерте исполнит лауреат международных конкурсов Тимофей Владимиров. В концерте также принимают участие Академический большой хор «Мастера хорового пения» радио «Орфей» и солисты ведущих музыкальных театров Москвы – Анна Аглатова (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Ярослав Абаимов (тенор), Родион Паульс (бас).

Владимир Спиваков

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

С 8 июня в галерее частных коллекций «Уникум» работает выставка «Диалоги, или Ну, чем мы не пара?» (0+). На выставке представлены портреты, натюрморты, пейзажи прикамских и «понаехавших» художников: Константина Богаевского, Глеба Вяткина, Михаила Ромадина и др.

фото: пресс-служба галереи Уникум

8 июня в 15:00 в ДК им. Кирова в рамках Фестиваля Пермского искусства пройдёт концерт, посвящённый Дню социального работника. Исполнители – ансамбль «Воскресение», камерный оркестр «Орфей», Мария Савостина и музыканты объединения «ПермьКонцерт».

8 июня в 19:00 в ДК им. Солдатова в рамках XIV фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» (6+) пройдёт вечер признанных шедевров русских классиков. Под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко прозвучат Первый концерт для фортепиано с оркестром Рахманинова и программная симфония «Манфред» Чайковского. Солист – заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано).

8 и 9 июня в Театре-Театре пройдёт открытая репетиция музыкально-пластического спектакля «Сердце Пармы» (16+) по одноимённому роману Алексея Иванова. Премьера спектакля состоится 10 и 11 июня в рамках федеральной юбилейной программы «300 лет Перми».

9 июня с 15:00 до 21:00 на Городской эспланаде стартует XV Ежегодный Всероссийский фестиваль уличной культуры «Все стили в силе» (12+). В программе – танцевальные мастер-классы, соревнования артистов, вечеринки и многое другое.

9 июня в 19:00 в ДК им. Солдатова в рамках XIV фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...» (6+) зрителей ждёт романтическая программа из симфонических шедевров Чайковского и Рахманинова. Сольную партию в концерте исполнит лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский (фортепиано).

До 30 июня в Перми проходит фестиваль-игра «Горки» (0+). Главные пермские музеи предлагают своим гостям игровые форматы. Как и в предыдущие годы, дети смогут изучить сокровища Перми, пройдя с путеводителем по увлекательным маршрутам. Занятия в музеях, прогулки по улицам и творческие встречи будут посвящены семейным историям пермяков.

До 10 сентября на набережной Камы проходит фестиваль «Выходные на набережной» (0+). Каждый уикенд пермяков ждут мастер-классы, игровые площадки, выступления артистов, интерактивные танцевальные площадки, цикл открытых мероприятий для популяризации здорового образа жизни и многое другое.

Ежедневно в Перми в рамках празднования 300-летия города проводятся экскурсии (12+) по историческим местам, памятникам архитектуры Перми, объектам культурного наследия, природным локациям.

Ежедневно на сайте https://charitywomansface.ru/ работает виртуальная выставка «Женское лицо» (16+), которая называет имена новых героинь масштабного проекта о женщинах в пермской благотворительности. Героинями стали зоозащитница, руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море, больничный клоун фонда помощи тяжелобольным детям «Берегиня» Нина Урюкова, волонтёр поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ксения Климова, руководитель некоммерческой организации «Территория семьи» Анна Зуева, волонтёр дневного центра для людей в беде «Территория передышки» Наталия Люкина. Фотограф – Евгения Гильденбрант. Идея проекта «Женское лицо» принадлежит пермскому документалисту, режиссёру и продюсеру Ольге Аверкиевой. Проект призван поддержать женщин, которые связали свою жизнь с благотворительностью, а также популяризировать формы помощи, которые сейчас есть в Перми. Премьера одноимённого фильма «Женское лицо» (16+) состоится 11 июня в 19:00 в частной филармонии «Триумф».

Ежедневно в Саду им. 250-летия Перми (Сад камней) работает уличная выставка «Пермь ХХ век: от провинциального города к мегаполису» (0+). Экспозиция рассказывает о том, какой путь прошёл город с 1929 по 1979 год, чтобы превратиться из небольшого деревянного городка с населением меньше 100 тыс. жителей в крупный промышленный центр страны. На каждом стенде с одной стороны представлен образ небольшого провинциального городка, с другой − образ нового города – индустриального гиганта. В основе выставки лежат фотодокументы, хранящиеся в ПермГАСПИ и полученные из личных фондов фотокорреспондентов.

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