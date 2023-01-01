Максим Артамонов В Пермском крае индекс промышленного производства вырос на 0,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермьстат опубликовал данные об индексе производства по промышленным видам экономической деятельности в январе-апреле 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В за отчётный период он вырос на 0,2%.



Наибольший рост — 7,7% — оказался у предприятий в сфере «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». За это время на 1,6% возрос показатель также в сфере добычи полезных ископаемых.



В то же время зафиксировано снижение индекса у предприятий других сфер. Например, -2,8% у тех организаций, которые заняты в сфере «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». А у предприятий, занятых в сфере обрабатывающих производств, показатель составил -1,5%.

Индекс промышленного производства — это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада. Он определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму в предыдущем или другом базисном году.



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