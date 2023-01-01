Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дягилевский фестиваль стартует на день раньше MusicAeterna и Теодор Курентзис сыграют программу произведений Чайковского дважды Поделиться Твитнуть

Стас Левшин

Прекрасная новость для тех, кто не смог купить билеты на концерт открытия Дягилевского фестиваля: событие стартует не 23, а 22 июня, как это и планировалось изначально. Таким образом, будет два открытия фестиваля (12+) с одинаковыми программами: и 22, и 23 числа MusicAeterna и Теодор Курентзис будут играть «итальянские» произведения Петра Ильича Чайковского: «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио», «Ромео и Джульетта».

На момент написания новости на сайте Яндекс.Афиша было много билетов во всех ценовых диапазонах.

Кроме того, в программе фестиваля появился дополнительный ночной концерт (18+) в Пермской галерее. Он начнётся в ночь на 28 июня в 03:30. Счастливым зрителям доведётся созерцать редкое зрелище: ансамбль современной музыки будет играть произведения композиторов эпохи барокко. Это концерт-энигма: названия произведений и имена авторов огласят лишь после его окончания.

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