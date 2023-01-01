В Добрянке началась реконструкция набережной Объект ремонтируется в рамках нацпроекта при поддержке Минстроя РФ Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

В Добрянке подрядная организация приступила к ремонту набережной. Проект «Заводская набережная», который местные власти реализуют в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», в 2022 году стал победителем федерального конкурса Минстроя РФ по благоустройству общественных пространств малых городов и исторических поселений. Сейчас на площадке идут подготовительные и планировочные работы. Об этом рассказали в Министерстве ЖКХ Пермского края.



По данным ведомства, первый этап проекта «Заводская набережная» подразумевает благоустройство набережной окружного центра от причала по ул. Куйбышева до моста через реку Добрянку. Протяжённость участка составляет порядка 600 м. На территории планируется обустроить прогулочную часть, зону отдыха с шезлонгами, площадку для йоги, игровые и спортивные площадки, а также велодорожки.



В районе здания местного музея будет также обустроен сквер молодожёнов, рядом современный вид обретёт амфитеатр. Вблизи здания заводской конторы, построенного в 30-е годы XIX века, установят макет Добрянского металлургического завода, который тут располагался ранее.

По словам главы Добрянского округа Дмитрия Антонова, при разработке проекта максимально были учтены замечания и предложения местных жителей. Среди них — обустройство пандуса с выходом на ул. Гоголя, проведение мероприятий по ликвидации и недопущению образования пучин на проезжей части, организация наружного освещения. По другим программам на благоустроенном участке будет установлен визит-центр, модульный причал, кафе, парковка для транспорта и многое другое.

В прошлом году победителями федерального конкурса Минстроя РФ стали проект «Набережная стихий» в Краснокамске и «Кунгур. Город мастеров» в Кунгуре.

Так, в Краснокамске подрядная организация ООО «ПСК Билдинг» уже приступила к реализации проекта, который предполагает благоустройство береговой линии Камы. Сейчас ведётся работа по планировке территории, ликвидации аварийных, больных деревьев и обустройству новых прогулочных зон. До конца этого года подрядчик выполнит комплексное благоустройство участка набережной от створа ул. 50 лет Октября до реки Пальты общей площадью 4 га. Общая стоимость работ с учётом регионального и местного софинансирования оценивается в 131 млн руб.

В Кунгуре подрядчик ООО «Магистраль» тоже начал работы на объекте. Выполняется планировка территории и обустройство новых прогулочных зон. В этом году подрядная организация выполнит комплексное благоустройство участка ул. Карла Маркса от Соборной площади до Сылвенского моста и прилегающих территорий общей площадью 2,4 га. Проектом предусмотрено строительство на этой территории нескольких зон отдыха: «Соборная площадь», «Новая Театральная площадь» и пешеходный бульвар ул. Карла Маркса. На реализацию проекта Кунгур получил 95 млн руб. из федерального бюджета. Общая стоимость работ с учётом регионального и местного софинансирования оценивается в 105 млн руб.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчёркивал, что этот федеральный конкурс Минстроя РФ — значимый ресурс для развития территорий, и он «стал очень серьёзной поддержкой малым городам».

«Конкуренция в нём высока, но администрациям округов необходимо использовать эту возможность для улучшения качества жизни людей», — говорил глава региона.



Пермский край участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» Минстроя РФ с 2018 года. За годы существования конкурса его победителями стали 11 проектов из Прикамья, пять из них уже реализованы в полном объёме. В прошлом году его победителями, кроме Краснокамска и Кунгура, стали проекты «Сердце парка» в Чусовом и «Мост времени» в Александровске. Кроме того, в этом году на победу в конкурсе «Малые города и исторические поселения» претендуют ещё девять региональных проектов.

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