В Прикамье на 12% выросло количество вакансий с частичной занятостью А зарплата на такие позиции выросла на 26% Поделиться Твитнуть

За год в Пермском крае количество вакансий с неполной занятостью увеличилось на 12%. Как сообщает Зарплата.ру, доля таких предложений, размещённых на сервисе в мае, составила 13% от общего количества вакансий, годом ранее аналогичный показатель был 10%.

Средняя зарплата по вакансиям, предполагающим неполную занятость, в Пермском крае за тот же период увеличилась на 26% — до 78 тыс. руб. (правда, получение максимальной суммы заработка чаще всего предполагает полноценный рабочий день).

Топ-вакансий по частичной занятости: курьеры, упаковщики, операторы колл-центров, продавцы-консультанты, водители, врачи, официанты, менеджеры по продажам.

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