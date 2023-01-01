В автосервисе Перми из-за пожара четыре автомобиля получили повреждения Огонь перекинулся с горящих на шоссе Космонавтов деревянных сараев Поделиться Твитнуть

В четверг, 1 июня, на ш. Космонавтов в Перми загорелись деревянные сараи. К месту возникновения пожара около 15.00 были направлены спасательные подразделения МЧС. Как выяснилось позднее, в одном месте возникло несколько очагов возгорания.

На ликвидацию одного из них площадью 40 кв. м пожарным подразделениям в составе 17 человек понадобилось около получаса. Пострадавших и погибших нет. Однако в рядом стоящем автосервисе огонь повредил четыре автомобиля.

Позднее, в 16:27, пожарные получили информацию о пожаре на площади 36 кв. м в нежилом доме по соседству. Этот очаг тоже потушили. Пострадавших и погибших нет.

По информации МЧС, в том же районе сейчас горят резиновые покрышки. «Дым очень сильный, уточняем информацию», — сообщили в ведомстве.

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