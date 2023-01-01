В МЧС Пермского края предупредили о неблагоприятных погодных условиях 2 июня В регионе ожидаются дожди, ветер, туман Поделиться Твитнуть

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, 2 июня на территории Прикамья ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: местами грозы, туман, при грозе порывы ветра 15-20 м/с.

Жителей снова попросили проявлять осторожность и в ветреную погоду не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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