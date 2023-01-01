Максим Артамонов В Пермском крае уничтожили более 150 кг яблок неизвестного происхождения Фрукты хранились на складе в коробках без маркировки Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Пермскому краю

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провело рейды на плодоовощной базе в Перми. Сотрудники ведомства обнаружили 156 кг свежих яблок неустановленного происхождения, которые решено было уничтожить. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве уточнили, что фрукты хранились в складском помещении, принадлежащем юридическому лицу. Яблоки находились в картонных коробках, на которых не было маркировки. Это дало основание сотрудникам Россельхознадзора сделать вывод, что безопасность и качество продукции не подтверждено.

Кроме этого, на продукцию не было документов о её фитосанитарном состоянии. Это представляет угрозу распространения карантинных вредных организмов на территории Пермского края и России в целом, отметили в ведомстве.

В итоге вся продукция была вывезена и уничтожена на полигоне ТБО. Яблоки раздавили техникой.

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