Максим Артамонов Пермские приставы составили портрет неплательщиков алиментов Среди них 77% мужчин и 23% женщин Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Управлении ФССП по Пермскому краю проанализировали данные более 17 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. Как выяснилось, 77% должников — это мужчины, а 23% — женщины. В пресс-службе ведомства отмечают, что по сравнению с прошлым годом существенно выросло количество матерей, не исполняющих свои родительские обязанности. Вместе с тем, отцы стали более ответственно относиться к этому вопросу.

Возраст неплательщиков алиментов среди мужчин имеет широкий диапазон: от 19-летних юношей до 73-летнего мужчины. Средний возраст должника составляет 46 лет.

У женщин эти показатели несколько иные — от девушек 19-ти лет до 62-летней алиментщицы. Средний возраст неплательщика среди женщин — 41 год.

Проанализировав данные, приставы отмечают, что большинство алиментообязанных граждан «достаточно молодые и вполне трудоспособные», но только 50% из них имеют официальное место работы и выплачивают алименты из своего заработка».

Вторая половина должников скрывает источники своего заработка.

По словам главного судебного пристава Пермского края Абдула Алаудинова, за четыре месяца этого года мерами принудительного исполнения в пользу детей взыскано порядка 375 млн руб., это на 100 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

«Эффективными мерами, побуждающими родителей погасить долги, остаются временные ограничения прав должников. На сегодняшний день не могут выехать за пределы РФ более 13,5 тыс. пермяков, имеющих задолженности по алиментам. Ещё 2 тыс. должников не имеют права садиться за руль», — рассказал чиновник.

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