Максим Артамонов Пермские антимонопольщики потребовали от регоператора по вывозу ТКО убирать древесный мусор Компания отказывалась это делать, ссылаясь на не свою зону ответственности Поделиться Твитнуть

министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края

В УФАС по Пермскому краю поступила жалоба от управляющей компании на регоператора в сфере обращения с ТКО (АО «ПРО ТКО»), который отказался вывозить с контейнерных площадок древесные отходы, собранные после уборки придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Оператору вынесено предупреждение, его обязали забирать такой вид мусора. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Как пояснили в антимонопольном органе, отходы образовались в процессе содержания зелёных насаждений на придомовых территориях (ветки, листья, порубочные остатки деревьев). Представители регоператора сослались на то, такие отходы не входят в зону его ответственности, поэтому управляющая компания должна самостоятельно заключать договоры с другими организациями и оплачивать вывоз древесного мусора с контейнерных площадок за счёт средств, собранных с жителей за услуги по содержанию общего имущества жилых домов.

Антимонопольщики не согласились с такими выводами, потому что отходы, образованные при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относятся к твёрдым коммунальным отходам. Поэтому регоператор обязан вывозить такие отходы на основании уже заключённых договоров на вывоз ТКО по единому тарифу.

Компании «ПРО ТКО» вынесено предупреждение. Она должна вывозить древесные отходы с контейнерных площадок.

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