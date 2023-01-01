Максим Артамонов В центре Перми утром загорелся трамвай Он следовал в депо без пассажиров Поделиться Твитнуть

Фото: Анастасия Мальцева

Утром 1 июня в центре Перми загорелся трамвай. Об этом начали сообщать пользователи соцсетей. По их словам, происшествие случилось около 9 часов, рядом с остановкой "Ул. Максима Горького". Очевидцы предположили, что возгорание началось из-за электропроводки.

Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на МУП «Пермгорэлектротранс», инцидент произошёл на перекрёстке улиц Ленина и Островского. У трамвая, следующего без пассажиров в депо, возникло задымление под трамвайной тележкой.

«Водитель трамвая, следуя должностной инструкции, незамедлительно сообщил о произошедшем в центральную диспетчерскую службу. На место были вызваны экстренные службы", — пояснили в Пермгорэлектротрансе.

В результате произошедшего никто не пострадал, а спустя полчаса движение было восстановлено.

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