Алёна Бронникова Власти Прикамья подписали соглашение о сотрудничестве с Саратовской областной думой В Перми прошло 68-е заседание Ассоциации законодательных органов ПФО Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Законодательное собрание Пермского края заключило соглашение о сотрудничестве с Саратовской областной думой. Спикеры двух парламентов регионов Валерий Сухих и Михаил Исаев подписали соответствующий документ на 68-м заседании Ассоциации законодательных органов Приволжского федерального округа, которое прошло 1 июня в Перми.

«Подписание соглашения с Саратовской областной думой стало 18-м соглашением для Законодательного собрания Пермского края. Это говорит о том, что мы открыты для обмена опытом, и нам интересна совместная работа с коллегами», — прокомментировал Валерий Сухих.

Соглашение позволит развивать и расширять межпарламентские связи, обмениваться аналитическими и методическими материалами, проводить совместные конференции и семинары. Михаил Исаев подчеркнул значительность обмена опытом между регионами и возможности благодаря этому договору перенимать лучшие практики и инициативы. Также он отметил, что в Перми есть успешные практики в решении вопросов, которые сейчас стоят наиболее остро перед парламентом их региона.

Подписание документа о сотрудничестве стало заключительной частью заседания, на котором представители субъектов ПФО обсуждали комплексное развитие сельских территорий (КРСТ) и внедрение новых технологий в промышленность. В частности, была принята рекомендация, которую направят в федеральное правительство, об увеличении финансирования федеральной программы КРСТ для сохранения сёл и развития комфортной инфраструктуры для местных жителей.

Чтобы мотивировать участников научно-образовательных центров, законодатели приняли рекомендацию в адрес федерального правительства рассмотреть возможность предоставления им налоговых и таможенных льгот. Снижение налоговой нагрузки позволит увеличить производство для предприятий, выпускающих продукцию по новым отечественным технологиям или с применением отечественных аналогов импортного оборудования.

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