Алёна Бронникова Законодатели ПФО предложили разработать федеральную программу ремонта детских садов По аналогичной программе к концу 2023 года будет отремонтировано 3000 школ Поделиться Твитнуть

Детский сад

Администрация Перми

В ходе 68-го заседания Ассоциации законодательных органов Приволжского федерального округа, которое состоялось в Перми, был рассмотрен вопрос комплексного капитального ремонта дошкольных учреждений. По итогам обсуждения было направлено обращение председателю правительства России Михаилу Мишустину о необходимости разработки соответствующей федеральной программы.

Члены Ассоциации — руководители региональных парламентов — обратили внимание на успешность масштабной программы «Модернизация школьных систем образования» на 2022-2026 годы, которая реализуется в России по поручению президента России Владимира Путина и финансируется за счёт федерального бюджета. Так, к концу 2023 будет обновлено 3 тыс. школ, а до конца 2026 года — 7300. Кроме того, учителя образовательных учреждений проходят подготовку и повышение квалификации в рамках этого проекта.

Как отметил спикер парламента Пермского края Валерий Сухих, комплексное развитие дошкольных учреждений могло бы стать логичным продолжением программы модернизации школ. «Детские сады требуют не меньшего внимания: здания, коммуникации и игровые площадки в некоторых учреждениях нуждаются сегодня в ремонте. Если привести их в нормативное состояние, это обеспечит комфортные и безопасные условия пребывания в них детей и повысит качество образовательного процесса», — отметил парламентарий.

В своём послании Федеральному Собранию Российской Федерации 21 февраля 2023 года Владимир Путин обратил внимание на значимость обновления образовательной инфраструктуры. Руководители законодательных органов ПФО поддержали вопрос реализации программы. В своём обращении Ассоциация попросила Михаила Мишустина рассмотреть возможность разработки российским правительством государственной программы комплексного капремонта детских садов, предусмотрев вступление её в силу с 2024 года.

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