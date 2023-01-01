Электронная пермская образовательная система признана лучшей на всероссийском уровне В ЭПОСе зарегистрированы почти 900 тыс. родителей и детей, а также более 30 тыс. педагогов Поделиться Твитнуть

На конференции ЦИПР-2023 состоялась церемония награждения премии CIPR DIGITAL. Пермская система ЭПОС стала обладателем премии в области цифровых технологий — проект победил в номинации «Цифровизация образования». Об этом своём telegram-канале рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Из 374 номинантов в шорт-лист попало 80 заявок, где в итоге было определено 16 победителей в разных номинациях, и Пермский край взял одну из них.

«Оценка проекта специалистами в области цифровых технологий и жюри доказывает уникальность нашей системы. Функционал системы ежедневно обновляется. Изначально это был только удобный электронный дневник и журнал в усовершенствованном виде, со временем система содержательно обогатилась. МИРС помог реализовать наши идеи в готовый качественный продукт. Мы добавили блоки дополнительного, среднего профессионального и высшего образования. Педагоги на платформе могут с лёгкостью создавать сценарии уроков, используя проверенный контент ЭПОС.Библиотеки. Для удобства работает мобильное приложение ЭПОС», — пояснила Кассина.

Сейчас ЭПОС — единая цифровая система образования Пермского края, которая объединяет почти 900 тыс. родителей и детей, а также более 30 тыс. педагогов.

Премия CIPR Digital-2023 — это третья ежегодная деловая премия в области цифровых технологий. Она призвана популяризировать российские проекты и разработки в области цифровой трансформации экономики.

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